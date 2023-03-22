Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Игра мечты». В «Автодоре» высказались о победе, которая вывела их в плей-офф

«Игра мечты». В «Автодоре» высказались о победе, которая вывела их в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (87:83).

«В первую очередь хотел бы поздравить своих игроков с победой: это очень важная для нас победа, как раз сейчас решается, кто выйдет в плей-офф. Если говорить по игре, то первая половина была для нас прям игрой мечты: мы отлично действовали и в защите, и в нападении. Но мы ждали, что после перерыва «Самара» попытается поменять игру — так и случилось. Мы сыграли плохо, и это не только моё мнение, но и мнение самих игроков. В профессиональном спорте так бывает: ведья с большой разницей в счёте, ты расслабляешься и можешь проиграть матч. Но наши баскетболисты собрались и выиграли. Хотел бы поздравить «Самару»: это был хороший сезон для вашей команды. И пожелать вам удачи с «Енисеем» в последнем туре», — приводит слова Вичентича пресс-служба «Самары».

Новость по теме
Базаревич — о решающем матче с «Автодором»: не смогли победить свой ментальный провал
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023