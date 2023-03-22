Карасёв: матч с «Зенитом» станет репетицией к плей-офф

Главный тренер МБА Василий Карасёв дал комментарий по поводу предстоящей встречи с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ.

«Я думаю, вряд ли мы с «Зенитом» уже сможем удивить друг друга чем-то — встречаемся в нынешнем сезоне регулярно. Впереди серия с петербуржцами в плей-офф, поэтому назовём предстоящий матч генеральной репетицией. Мы в первую очередь должны показать качественный баскетбол. Перед своими зрителями нужно биться вне зависимости от турнирных раскладов.

График в последнее время напряжённый, но будем искать внутренние резервы», – приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Встреча между командами состоится сегодня, 22 марта, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Напомним, «Зенит» недавно уступил в финальном матче Кубка России команде «Пари Нижний Новгород» со счётом 72:84.