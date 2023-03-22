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Кавай Леонард — о техническом фоле: судья подошёл и сказал мне, что это была его ошибка

Кавай Леонард — о техническом фоле: судья подошёл и сказал мне, что это была его ошибка
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу технического фола, который он получил во время матча с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101).

Защитник Теренс Мэнн вступился за одноклубника и получил два технических замечания сразу, что повлекло удаление с площадки.

«Рефери сказал мне, что у меня был технический фол, потому что я хлопнул соперника по лицу. Но позже рефери подошёл ко мне и сказал, что этот фол выдан по ошибке. Что касается Теренса Мэнна, я действительно не видел, чтобы он делал что-то слишком злонамеренное. Я не представляю, почему его удалили с площадки.

Травма Пола Джорджа? Я не знаю, как обстоят дела с этим, мы ещё не говорили с ним на эту тему», — сказал Кавай после матча.

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