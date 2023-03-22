Гарнетт объяснил, почему прекратил вражду с Рэем Алленом

Чемпион НБА 2008 года, член Зала славы НБА Кевин Гарнетт рассказал, почему решил прекратить вражду со своим бывшим одноклубником Рэем Алленом.

«Смерть Коби и старение всех нас дали мне понять, что жизнь никому из нас не дана. Мне было бы очень тяжело на душе, если бы что-то случилось с Рэем, а у меня не было возможности исправить это», — приводит слова Гарнетта Fadeaway World.

Отношения Аллена с Гарнеттом, а также с некоторыми другими игроками «Бостон Селтикс» испортились в 2012 году, когда Рэй перешёл в «Майами Хит».

Аллен выигрывал чемпионат НБА в составе «Селтикс» в 2008 году и в «Майами» в 2013-м. Защитник официально завершил спортивную карьеру 1 ноября 2016 года. В сентябре 2018 года его включили в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.