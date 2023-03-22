Джа Морант извинился за инцидент, из-за которого его дисквалифицировали на восемь матчей

Разыгрывающий команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз», американец Джа Морант, ранее отстранённый на восемь матчей, высказался о своём возможном возвращении на паркет.

«Сожалею о случившемся. Сейчас моя работа будет заключаться в том, чтобы стать более ответственным, поступать по-умному. Как только поймаю ритм и буду в хорошей форме, сразу же вернусь на площадку», — приводит слова Джа Моранта AP News.

Напомним, Морант отбыл дисквалификацию за инцидент в ночном клубе, однако пока не вернулся к выступлениям. Американец был дисквалифицирован Национальной баскетбольной ассоциацией на восемь матчей за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.