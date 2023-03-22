Джейлен Браун — об отстранении Ирвинга в «Нетс»: это нарушение договора с профсоюзом НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс», американец Джейлен Браун высказался о своей поддержке звёздного соотечественника Кайри Ирвинга после отстранения последнего в конце 2022 года.
Напомним, Ирвинг был отстранён руководством «Бруклин Нетс» за публикацию антисемитского фильма в социальных сетях, что вызвало споры.
«Это была моя обязанность как вице-президента профсоюза игроков. Профсоюз обязан защищать игроков, их права и свободу слова. Я считал, что поступок со стороны «Бруклин Нетс», и я по-прежнему так считаю, не был уместным.
Это было похоже на публичное искупление, был список требований, который Кайри должен был выполнить, чтобы вернуться в игру. И это нарушение соглашения между лигой и профсоюзом игроков. С ним обошлись так, как будто оно ничего не стоит», – приводит слова Брауна издание The Ringer.
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