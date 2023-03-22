Зак Лавин назвал MVP нынешнего сезона НБА

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз», американец Зак Лавин выбрал самого ценного игрока нынешнего сезона. Им оказался центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«Я считаю, что Джоэл уже должен стать победителем. Он сделал свою работу в этом году. И он достаточно хорош», – написал Лавин в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Джоэл Эмбиид в 58 матчах набирал в среднем за игру 33,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи. Статистика Николы Йокича — 24,7 очка, 11,9 подбора и 9,9 в среднем за игру при 64 проведённых матчах.

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