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ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 20 очков. 13 очков на счету Каспера Уэйра. 11 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе «Пари Нижний Новгород» 34 очков на счету Джермейна Лава. 13 очков набрал Дмитрий Хвостов.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на домашнем паркете с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 26 марта. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре встретится на домашней площадке с МБА. Матч состоится 25 марта.

Единая лига ВТБ. Группа А
22 марта 2023, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
76 : 75
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Милутинов - 20, Уэйр - 13, Жан-Шарль - 11, Руженцев - 10, Кейкок - 6, Ухов - 5, Комолов - 3, Астапкович - 2, Давидовац - 2, Курбанов - 2, Мур - 2, Карпенко
Пари Нижний Новгород: Лав-Робертс - 34, Хвостов - 13, Салаш - 9, Бабурин - 6, Ганькевич - 4, Синегубов - 4, Чадов - 3, Апич - 2, Беленицкий, Лютыч, Понкрашов, Стребков
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