ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 76:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, набравший 20 очков. 13 очков на счету Каспера Уэйра. 11 очков набрал Ливио Жан-Шарль.

В составе «Пари Нижний Новгород» 34 очков на счету Джермейна Лава. 13 очков набрал Дмитрий Хвостов.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на домашнем паркете с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 26 марта. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре встретится на домашней площадке с МБА. Матч состоится 25 марта.