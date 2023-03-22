Джермейн Лав-Робертс установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ

Американский разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Джермейн Лав-Робертс установил рекорд сезона по количеству набранных очков за матч во встрече с московским ЦСКА. В этом матче Лав набрал 34 очка, превысив на шесть баллов собственный результат, установленный ранее.
Несмотря на это достижение баскетболиста, «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение в матче со счётом 75:76. В составе ЦСКА самым результативным игроком встречи стал Никола Милутинов.
Для нижегородцев это поражение стало вторым кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет на домашнем паркете с «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 26 марта. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре встретится на домашней площадке с МБА. Матч состоится 25 марта.
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