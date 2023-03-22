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Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (76:75).

«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с хорошей борьбой и победой в Кубке России. Несколько дней назад они показали по-настоящему хороший баскетбол и теперь продолжили в том же духе. В первой четверти мы играли просто здорово, добились существенной разницы, но во второй половине в нескольких моментах сбавили обороты, соперники использовали свои шансы, и в конце игра получилась интересной. Мы нашли способы победить, но нам нужно извлечь уроки из этого матча, нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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