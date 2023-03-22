Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (76:75).
«Поздравляю «Пари Нижний Новгород» с хорошей борьбой и победой в Кубке России. Несколько дней назад они показали по-настоящему хороший баскетбол и теперь продолжили в том же духе. В первой четверти мы играли просто здорово, добились существенной разницы, но во второй половине в нескольких моментах сбавили обороты, соперники использовали свои шансы, и в конце игра получилась интересной. Мы нашли способы победить, но нам нужно извлечь уроки из этого матча, нужно зарабатывать победу раньше, не позволять сопернику вернуться в игру», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
- 22 марта 2023
-
22:59
-
22:53
-
22:11
-
21:51
-
21:46
-
21:20
-
20:31
-
20:13
-
19:18
-
19:06
-
18:08
-
17:50
-
16:30
-
16:22
-
15:07
-
14:45
-
14:41
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
12:52
-
12:42
-
11:35
-
11:31
-
10:46
-
10:23
-
10:12
-
10:06
-
09:58
-
09:53
-
08:49
-
08:39
-
08:16
-
08:00
-
07:24