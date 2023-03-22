«Это убивает ваши навыки». Игрок НБА объяснил, почему ему не нравится игра Леброна

Игрок клуба НБА «Оклахома Сити-Тандер», канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер высказался о четырёхкратном чемпионе лиги и звезде «Лос-Анджелес Лейкерс», американце Леброне Джеймсе.
«Его игра… Мне никогда не нравилась его игра. Когда я был моложе, он казался мне невероятно атлетичным, я не такой. У него большая сила при росте 206 см, чего у меня также нет. Это всё убивает ваши навыки», – сказал Гилджес-Александер в подкасте Pass The Rock.
В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах, в которых набирал в среднем 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи.
Ранее главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм сообщил, что команда рассчитывает на возвращение Джеймса до конца регулярного чемпионата.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом
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