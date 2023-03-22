Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:76).

«Игра получилась очень интересной для болельщиков. Её можно разделить на две части: в первой четверти и нескольких минутах второй мы, к сожалению, совершили множество тактических ошибок, делали подарки ЦСКА. Коммуникация, принятие решений были плохими. Во второй половине мы стали действовать значительно лучше, агрессивнее, наладили коммуникацию. В итоге получились «качели», у нас были шансы, открытые броски. Мы вообще плохо попадали трёхочковые, хотя хорошо создавали возможности для атак. ЦСКА заслуженно победил», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.