Лукич прокомментировал поражение «Пари Нижний Новгород» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:76).
«Игра получилась очень интересной для болельщиков. Её можно разделить на две части: в первой четверти и нескольких минутах второй мы, к сожалению, совершили множество тактических ошибок, делали подарки ЦСКА. Коммуникация, принятие решений были плохими. Во второй половине мы стали действовать значительно лучше, агрессивнее, наладили коммуникацию. В итоге получились «качели», у нас были шансы, открытые броски. Мы вообще плохо попадали трёхочковые, хотя хорошо создавали возможности для атак. ЦСКА заслуженно победил», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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