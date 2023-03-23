Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с МБА в Единой лиге ВТБ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА (90:62).

«Со второй четверти мы владели инициативой и уверенно довели игру до победы. Обе команды устали после «Финала четырёх», и нам, и МБА есть над чем работать и что улучшать. Уверен, что в плей-офф будут совершенно другие матчи — не нужно ориентироваться на сегодняшний результат, он не отображает реальность на сто процентов», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ столичная МБА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 25 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на домашней площадке с казанским УНИКСом. Матч состоится 26 марта.