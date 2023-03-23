Пол Джордж пропустит как минимум две-три недели из-за травмы

Звёздный игрок команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж пропустит как минимум от двух до трёх недель из-за травмы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

По информации источника, у спортсмена был выявлен вывих правого колена. Через две-три недели ему предстоит повторное обследование.

Напомним, Джордж получил травму ноги в матче с «Оклахома-Сити Тандер» (100:101), состоявшемся 22 марта.

В настоящий момент «Лос-Анджелес Клипперс» занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 38 побед и потерпев 35 поражений. Свой следующий матч команда проведёт в пятницу, 24 марта, и примет на домашней площадке «Оклахома-Сити Тандер», начало встречи – в 5:30 мск.