«Голден Стэйт» переигрывает «Даллас», несмотря на возвращение Дончича. Видео

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, шесть подборов и 17 результативных передач. В составе хозяев можно отметить также отличное выступление со скамейки защитника Джейдена Харди. В его активе 27 очков и пять подборов.

У гостей со скамейки отличную игру показал форвард из Конго Жонатан Куминга: 22 очка и три подбора. Суперзвезда НБА Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 асистов.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.