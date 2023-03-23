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«Голден Стэйт» переигрывает «Даллас», несмотря на возвращение Дончича. Видео

«Голден Стэйт» переигрывает «Даллас», несмотря на возвращение Дончича. Видео
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, шесть подборов и 17 результативных передач. В составе хозяев можно отметить также отличное выступление со скамейки защитника Джейдена Харди. В его активе 27 очков и пять подборов.

У гостей со скамейки отличную игру показал форвард из Конго Жонатан Куминга: 22 очка и три подбора. Суперзвезда НБА Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 асистов.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 127
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Харди - 27, Вуд - 19, Баллок - 15, Пауэлл - 13, Грин - 12, Холидэй - 5, Клебер - 4, Дав. Бертанс, Ирвинг, Лоусон, Макги, Моррис, Нтиликина, Пинсон, Райт, Хардуэй-младший
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 22, Карри - 20, Пул - 16, Грин - 14, Дивинченцо - 14, Луни - 12, Грин - 9, Лэмб - 9, Томпсон - 9, Муди - 2, Болдуин Мл., Джером, Игуодала, Киньонес, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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