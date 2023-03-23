Лука Дончич показал жест судьям, намекнув на продажность. Видео

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.

В решающем владении «Маверикс» за 8,5 секунд до конца матча при счёте 125:122 в пользу гостей Лука Дончич получил мяч под кольцом и столкнулся с форвардом «Уорриорз» Дреймондом Грином во время попытки сделать бросок. Грин успешно остановил Дончича корпусом, но на грани фола. После этого Дончич показал судьям характерный жест, намекая на их продажность.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч стал первым для словенца после восстановления от повреждения. Он набрал 30 очков, шесть подборов и 17 результативных передач.