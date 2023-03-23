57 очков Батлера и Хироу помогли «Майами» одолеть «Нью-Йорк»

В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:120.

Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, заработавший 35 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 22 очка, три подбора и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 26 очков, шесть подборов и пять передач. Также нельзя не упомянуть американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 25 очков, шесть подборов и то же количество передач.