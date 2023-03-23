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57 очков Батлера и Хироу помогли «Майами» одолеть «Нью-Йорк»

57 очков Батлера и Хироу помогли «Майами» одолеть «Нью-Йорк»
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В Майами (США) на «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Майами Хит» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:120.

Самым результативным игроком у «Майами» стал американец Джимми Батлер, заработавший 35 очков, четыре подбора и девять передач. Также стоит отметить американского защитника Тайлера Хироу, который набрал 22 очка, три подбора и четыре передачи.

Самым результативным у гостей стал канадский баскетболист Ар Джей Барретт. На его счету 26 очков, шесть подборов и пять передач. Также нельзя не упомянуть американского разыгрывающего Джейлена Брансона, который набрал 25 очков, шесть подборов и то же количество передач.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
127 : 120
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 35, Хироу - 22, Винсент - 19, Адебайо - 15, Лоури - 14, Страс - 11, Лав - 6, Мартин - 5, Зеллер, Йович, Кэйн, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Брансон - 25, Гримс - 22, Рэндл - 15, Харт - 12, Робинсон - 10, Куикли - 5, Топпин - 3, Хартенштайн - 2, Вашингтон, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье
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