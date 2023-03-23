Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

40 очков и 12 подборов Лаури Маркаанена не помогли «Юте» одолеть «Портленд»

40 очков и 12 подборов Лаури Маркаанена не помогли «Юте» одолеть «Портленд»
Комментарии

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:115.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финский баскетболист Лаури Маркаанен, который заработал дабл-дабл: 40 очков, 12 подборов и три передачи. Также стоит отметить канадского центрового Келли Олиника, который заработал дабл-дабл: 12 очков, десять подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 12 передач. Также отметим канадского защитника Шэйдона Шарпа, который набрал 24 очка, девять подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2023, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
115 : 127
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Маркканен - 40, Данн - 15, Олиник - 12, Хортон-Такер - 11, Кесслер - 8, Агбаджи - 7, Гэй - 7, Азубуике - 5, Фонтеккио - 5, Джузэнг - 3, Тоскано-Андерсон - 2, Брэнтли, Джонс, Кларксон, Поттер, Секстон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Шарп - 24, Уотфорд - 21, Нуркич - 20, Реддиш - 11, Нокс - 10, Тибулл - 6, Арчидиаконоу - 3, Ойбанкс - 2, Баджи, Батлер, Грант, Джонсон, Литтл, Саймонс, Уинслоу, Уокер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023