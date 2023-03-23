40 очков и 12 подборов Лаури Маркаанена не помогли «Юте» одолеть «Портленд»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:115.

Самым результативным игроком у «Юты» стал финский баскетболист Лаури Маркаанен, который заработал дабл-дабл: 40 очков, 12 подборов и три передачи. Также стоит отметить канадского центрового Келли Олиника, который заработал дабл-дабл: 12 очков, десять подборов и две передачи.

Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 12 передач. Также отметим канадского защитника Шэйдона Шарпа, который набрал 24 очка, девять подборов и три передачи.