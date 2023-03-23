Бронни Джеймс сыграет под 23-м номером в школьном матче всех звёзд. Фото

Сын четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса Бронни сыграет на матче лучших школьников страны под 23-м номером.

Бронни Джеймс выбрал этот номер в честь своего отца, который провёл с этим числом на форме большую часть своей карьеры. На фотографии ниже вы можете увидеть Бронни, показывающего футболку посреди своей семьи. Слева на фотографии стоит сам Леброн Джеймс, рядом с ним мама Бронни Саванна, а справа от всех находится ещё один сын Леброна Брайс.

Бронни Джеймс показывает свою форму с номером в честь отца Фото: Социальные сети фотографа Кэмерона Лука (koolmac)

McDonald's All-American game — это известнейшая традиционная игра лучших школьных звёзд со всей страны. В матче противостоят команды Востока и Запада. Сам Леброн участвовал в такой игре в 2003 году. Игра проходила в родном для Джеймса Кливленде и завершилась победой для команды Востока. Сам Леброн выступал с 32-м номером на футболке.