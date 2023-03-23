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«Даллас» собирается подать протест на судейские решения в матче с «Голден Стэйт»

«Даллас» собирается подать протест на судейские решения в матче с «Голден Стэйт»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:125.

После этого матча «Даллас» планирует подать в НБА официальный протест в связи с предполагаемой ошибкой судьи, которая привела к двум штрафным очкам «Уорриорз» в конце третьей четверти, сообщил The Athletic.

В решающем владении «Маверикс» за 8,5 секунд до конца матча при счёте 125:122 в пользу гостей Лука Дончич получил мяч под кольцом и столкнулся с форвардом «Уорриорз» Дреймондом Грином во время попытки сделать бросок. Грин успешно остановил Дончича корпусом, но на грани фола. После этого Дончич показал судьям характерный жест, намекая на их продажность.

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