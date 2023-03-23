«Мы в огне». Керр высказался о двух выездных победах «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о форме команды после победы в выездном матче с «Даллас Маверикс» (127:125).

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич. Он провёл свой первый матч после травмы и набрал 30 очков, сделал шесть подборов и 17 результативных передач. Суперзвезда НБА Стефен Карри оформил дабл-дабл: 20 очков и 13 ассистов.

«Мы в огне. Мы выездные «Уорриорз». Знали, что должны выиграть эти две последние встречи. Все борются за более выгодное место в турнирной таблице, и нам предстоит несколько сложных игр», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, ранее «воины» обыграли «Хьюстон Рокетс».

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