Карасёв отметил позитивные моменты в игре МБА после разгромного поражения от «Зенита»

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу разгромного поражения в матче с «Зенитом» (62:90).

«Если говорить о позитивных моментах — это первые пять минут и заключительная четверть, где у нас были хорошие атаки. В остальном очень слабо сыграли в защите. Мы где-то сознательно рисковали, проводили более широкую ротацию, чтобы проверить, на кого можем рассчитывать в плей-офф. Нужно делать выводы, а игроки должны понять, способны они показывать необходимый уровень или нет», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ столичная МБА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится 25 марта. «Зенит» в следующем туре встретится на домашней площадке с казанским УНИКСом. Матч состоится 26 марта.