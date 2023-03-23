«Она будет пугать женщин». Баркли объяснил, почему Ирвинг не стал брать джерси Брукса

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли высказался по поводу ситуации, возникшей после матча между «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс» (112:108), когда разыгрывающий гостей Кайри Ирвинг отказался брать джерси Диллона Брукса после окончания встречи.

«Я совсем не виню Кайри. Какого чёрта он собирается делать с джерси Диллона Брукса — повесить на стену? Она будет пугать женщин, которых он будет приводить к себе домой», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

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В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 64 матчах, в среднем набирая 14,2 очка, делая 3,3 подбора и 2,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 38,8, трёхочковых – 31,5.

«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 45 победами при 27 поражениях.