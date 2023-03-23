Гилберт Аренас объяснил, почему игроки НБА не боятся играть против Леброна Джеймса

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что игроки НБА не боятся играть против Леброна Джеймса, потому что он универсальный игрок. По мнению Аренаса, баскетболисты больше боятся соперников, которые в любой игре могут набрать большое количество очков.

«Боялся ли кто-нибудь Мэджика Джонсона? Нет. Боялся ли кто-нибудь Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает из-за того, каковы возможности человека как игрока в нападении.… Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Коби Брайанта боялись.

Боятся парней, которые способны набрать от 30 до чёртовых 70 очков. Леброн Джеймс — универсальный игрок. Даже если он набирает 40 очков, это немного другие 40 очков… Я не боюсь парня, оформляющего «29+9+9», я боюсь человека, который может набрать 60 очков», — сказал Аренас на своём подкасте.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: