Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас объяснил, почему игроки НБА не боятся играть против Леброна Джеймса

Гилберт Аренас объяснил, почему игроки НБА не боятся играть против Леброна Джеймса
Комментарии

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас считает, что игроки НБА не боятся играть против Леброна Джеймса, потому что он универсальный игрок. По мнению Аренаса, баскетболисты больше боятся соперников, которые в любой игре могут набрать большое количество очков.

«Боялся ли кто-нибудь Мэджика Джонсона? Нет. Боялся ли кто-нибудь Джона Стоктона или Карла Мэлоуна? Нет. Страх возникает из-за того, каковы возможности человека как игрока в нападении.… Майкла Джордана боялись. Аллена Айверсона боялись. Коби Брайанта боялись.

Будет ли рекорд Леброна вечным, и кто может его побить? Будет ли рекорд Леброна вечным, и кто может его побить?

Боятся парней, которые способны набрать от 30 до чёртовых 70 очков. Леброн Джеймс — универсальный игрок. Даже если он набирает 40 очков, это немного другие 40 очков… Я не боюсь парня, оформляющего «29+9+9», я боюсь человека, который может набрать 60 очков», — сказал Аренас на своём подкасте.

«Худшая ошибка рефери в истории НБА». Марк Кьюбан раскритиковал судейскую бригаду «Худшая ошибка рефери в истории НБА». Марк Кьюбан раскритиковал судейскую бригаду

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023