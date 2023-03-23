Монти Уильямс: нас бьют, но при этом мы не получаем фолы. Мне это надоело

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:122) пожаловался на работу судей.

«Я могу сидеть перед вам и разглагольствовать о судейской работе. Вы когда-нибудь видели, чтобы одна команда 46 раз выходила на линию штрафных, а другая — нет? Это неправильно, и такое слишком часто происходит с нами. Нас бьют, но при этом мы не получаем фолы. Мне это надоело.

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Наши ребята должны делать свою работу. Мы это понимаем, но это огромное неравенство. Сорок шесть штрафных бросков. И я повторю это снова: 46 против 20. И это всё. Это всё, что я могу сказать», — сказал Уильямс на пресс-конференции после матча с Лос-Анджелес Лейкерс (111:122).

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