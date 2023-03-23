УНИКС объявил о подписании контракта с лидером «Самары»

Казанский УНИКС подписал контракт с защитником Маркосом Найтом (191 см, 94 кг). Соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления на следующий.

Новичок УНИКСа входит в топ-5 лиги по средней результативности (16,9 очка), занимает шестое место в чемпионате по эффективности (18,7), 10-е по перехватам (1,5), 14-е по передачам (4,5), 20-е по подборам (4,9) и 15-е по точности попаданий из-за дуги (42% трехочковые).

В Самару американский защитник перебрался прошлым летом из АСВЕЛа, с которым год назад выиграл чемпионат Франции и провёл 17 матчей в Евролиге (8,2 очка и 4,6 подбора).

Перед переездом в чемпионат Франции Найт выступал за немецкий «Людвигсбург», в составе которого был признан MVP финала Бундеслиги в 2020 году. Ранее новичок бело-зелёных также играл в турецком «Афьоне Беледие» и испанской «Сарагосе».