Мамукелашвили: в Милуоки мне даже не хотелось выходить на улицу

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Сандро Мамукелашвили высказался о своём переходе в команду из «Милуоки».

«Я перебрался из самого холодного места в мире в самое тёплое. В Милуоки мне даже не хотелось выходить на улицу. Здесь же у меня в комнате стоит кондиционер. Когда кто-то даёт тебе шанс, ты хочешь им воспользоваться. У меня появилась возможность выходить на паркет и играть свободно, учиться на ошибках. Это отличная возможность показать, на что я способен. Я благодарен.

Я люблю «Милуоки». Они сделали мою мечту явью. Они выбрали меня на драфте и давали мне шанс быть рядом с лучшими игроками лиги. Возвращаясь туда, я очень хочу увидеть Бобби Портиса, Холидэя и Янниса. Я обязан их крепко обнять», — приводит слова Мамукелашвили Eurohoops.