Владимир Гомельский назвал команды Суперлиги, которые могли бы играть в Единой лиге ВТБ
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Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что «Уралмаш», «Руна» и ещё несколько команд из Суперлиги были бы в состоянии выступать в Единой лиге ВТБ.
«Я думаю, что «Уралмаш», «Руна» и ещё пара команд Суперлиги могли бы играть в Единой лиге ВТБ. Но они не в состоянии предоставить необходимых финансовых гарантий», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, вчера, 22 марта, ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ. Победа в матче с клубом «Пари Нижний Новгород» стала для армейцев 29-й в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Московская команда обновила рекорд Лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд также принадлежал красно-синим — 28 побед в сезоне- 2015/2016.
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