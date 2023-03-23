Владимир Гомельский назвал команды Суперлиги, которые могли бы играть в Единой лиге ВТБ

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказал мнение, что «Уралмаш», «Руна» и ещё несколько команд из Суперлиги были бы в состоянии выступать в Единой лиге ВТБ.

«Я думаю, что «Уралмаш», «Руна» и ещё пара команд Суперлиги могли бы играть в Единой лиге ВТБ. Но они не в состоянии предоставить необходимых финансовых гарантий», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, вчера, 22 марта, ЦСКА установил рекорд Единой лиги ВТБ. Победа в матче с клубом «Пари Нижний Новгород» стала для армейцев 29-й в регулярном чемпионате нынешнего сезона. Московская команда обновила рекорд Лиги по этому показателю. Предыдущий рекорд также принадлежал красно-синим — 28 побед в сезоне- 2015/2016.