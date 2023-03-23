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УНИКС подписал контракт со своим бывшим игроком

УНИКС подписал контракт со своим бывшим игроком
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32-летний центровой Иван Лазарев вернётся в казанский УНИКС. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Детали соглашения не называются.

Напомним, в июле прошлого года Лазарев покинул УНИКС. В том же месяце Иван перешёл в «Самару». За время карьеры, помимо УНИКСа и «Самары», выступал за «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парму», МБА и «Руну» и некоторые другие клубы. В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ. В начале марта 2022 года Иван возобновил карьеру после продолжительной паузы, присоединившись к МБА. Во время паузы выступал в любительских клубах Москвы и занимался комментаторской деятельностью в сфере киберспорта.

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