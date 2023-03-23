УНИКС подписал контракт со своим бывшим игроком
Поделиться
32-летний центровой Иван Лазарев вернётся в казанский УНИКС. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Детали соглашения не называются.
Напомним, в июле прошлого года Лазарев покинул УНИКС. В том же месяце Иван перешёл в «Самару». За время карьеры, помимо УНИКСа и «Самары», выступал за «Зенит», «Рязань», ЦСКА, «Парму», МБА и «Руну» и некоторые другие клубы. В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ. В начале марта 2022 года Иван возобновил карьеру после продолжительной паузы, присоединившись к МБА. Во время паузы выступал в любительских клубах Москвы и занимался комментаторской деятельностью в сфере киберспорта.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2023
-
21:58
-
21:18
-
20:12
-
19:56
-
19:18
-
18:25
-
17:52
-
17:48
-
16:58
-
15:41
-
15:05
-
14:39
-
14:29
-
13:50
-
13:33
-
12:58
-
11:55
-
11:49
-
11:42
-
10:50
-
10:45
-
10:28
-
10:09
-
09:59
-
09:55
-
08:53
-
07:52
-
07:49
-
07:31
-
07:11
-
07:07
-
06:35
-
06:10
-
05:57
-
05:48
Партнерский контент