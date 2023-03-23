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Лукич отреагировал на слухи об уходе из «Пари Нижний Новгород»

Лукич отреагировал на слухи об уходе из «Пари Нижний Новгород»
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Главный тренер баскетбольного «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал слухи о возможном уходе из нижегородского клуба.

«Я полностью сосредоточен на работе в Нижнем Новгороде и решающих матчах. В своей карьере я никогда не рассматривал предложений от других команд в ходе сезона. Не хочу, чтобы меня что-то отвлекало от работы. Нынешний год не исключение. Так что подождём до конца сезона, а там посмотрим», — приводит слова Зорана Лукича Zurnal.rs.

Ранее сообщалось, что Лукич рассматривался на пост главного тренера сербской «Црвены Звезды».

Контракт Зорана Лукича с нижегородским клубом истекает в этом году.

«Нижний Новгород» располагается на пятой строчке в группе А с 17 победами и 14 поражениями.

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