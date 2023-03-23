Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о сроках своего возвращения.

«Сегодня не было никакого обследования, нет никакой намеченной даты моего возвращения. Я просто работаю каждый день, чтобы повысить шансы на возвращение в лучшей форме, когда бы это ни произошло. Да благословит Господь ваши источники. Я говорю за себя», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

Последний раз Леброн Джеймс выходил на площадку 26 февраля. Изначально планировалось, что 38-летний форвард пропустит три недели.

В нынешнем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 29,5 очка, совершал 8,4 подбора и отдавал 6,9 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1.