Карри — о курьёзном эпизоде в матче с «Маверикс»: наверно, самые лёгкие два очка для Луни

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал эпизод, случившийся во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между его командой и клубом «Даллас Маверикс». Напомним, игроки «Далласа» после тайм-аута в концовке третьей четверти находились на чужой половине площадки, в тот момент, когда соперники после вывода мяча из аута забили лёгкие два очка.
«Вероятно, это были самые лёгкие два очка в карьере Луни и самая лёгкая передача в карьере Джордана Пула. Может, это выглядело как-то странно, но, с нашей точки зрения, было ясно, что происходит», — сказал Карри на пресс-конференции.
Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат NBA.
Матч закончился победой «Голден Стэйт» со счётом 127:125.
Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:
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