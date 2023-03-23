«Альба» победила действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала турецкий клуб «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 95:93 (24:21, 25:19, 19:27, 27:26) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал сербский разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич. Он набрал 30 очков. В его активе также четыре подбора и три результативные передачи. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Джалин Смит, на счету которого 25 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Альба» на выезде сыграет с «Басконией». Матч состоится 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:30 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре примет «Милан». Встреча состоится 28 марта и начнётся в 20:30 мск.