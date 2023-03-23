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«Альба» победила действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»

«Альба» победила действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфес»
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Берлине «Альба» принимала турецкий клуб «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 95:93 (24:21, 25:19, 19:27, 27:26) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал сербский разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич. Он набрал 30 очков. В его активе также четыре подбора и три результативные передачи. У «Альбы» лучшую результативность продемонстрировал американский разыгрывающий Джалин Смит, на счету которого 25 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Альба» на выезде сыграет с «Басконией». Матч состоится 28 марта. Начало встречи запланировано на 21:30 мск. «Анадолу Эфес» в следующем туре примет «Милан». Встреча состоится 28 марта и начнётся в 20:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
95 : 93
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Смит - 25, Ло - 16, Ламмерс - 10, Сикма - 9, Блатт - 8, Ветцель - 8, Олинде - 8, Кумадже - 7, Маттиссек - 2, Шнайдер - 2, Делов, Прочида
Анадолу Эфес: Мицич - 30, Клайберн - 19, Жижич - 13, Брайант - 10, Ларкин - 10, Пляйсс - 7, Бьёбуа - 2, Синглтон - 2, Арна, Гази, М'Байе, Тунджер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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