Результаты всех матчей Евролиги 23 марта, турнирная таблица

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23 марта состоялись матчи 30-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Црвена Звезда» – «Баскония» – 74:63

«Панатинаикос» – «Барселона» – 74:88

«Альба – «Анадолу Эфес» – 95:93

АСВЕЛ – «Маккаби» – 67:85

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 13 по 14 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Каунасе (Литва). Соревнования примет «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырёх» Евролиги. Действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкая команда оказался сильнее мадридского «Реала» (58:57). Для турок эта победа стала второй подряд в самом престижном клубном турнире континента.