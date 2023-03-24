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Результаты всех матчей Евролиги 23 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 23 марта, турнирная таблица
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23 марта состоялись матчи 30-тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Црвена Звезда» – «Баскония» – 74:63
«Панатинаикос» – «Барселона» – 74:88
«Альба – «Анадолу Эфес» – 95:93
АСВЕЛ – «Маккаби» – 67:85

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
74 : 63
Баскония
Витория, Испания
Црвена Звезда: Недович - 20, Бентил - 12, Добрич - 11, Мартин - 10, Митрович - 8, Петрушев - 4, Вильдоса - 3, Кампаццо - 3, Маркович - 3, Илич, Кузмич, Лазаревич
Баскония: Томпсон - 15, Гедрайтис - 10, Котсар - 9, Маринкович - 7, Костелло - 6, Хоммс - 6, Райэсте - 3, Ховард - 3, Хайдеггер - 2, Эноч - 2, Диес, Куруц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 21:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
74 : 88
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Папаяннис - 19, Григонис - 13, Томас - 11, Деррик Уильямс - 9, Ли - 6, Бохоридис - 5, Манцукас - 5, Гудайтис - 4, Аграванис - 2, Калаицакис, Калаицакис, Уолтерс
Барселона: Миротич - 26, Тоби - 16, Хиггинс - 9, Абринес - 8, Саторански - 8, Веселы - 7, Йокубайтис - 6, Калинич - 6, Лапровиттола - 2, Да Силва, Курич, Шанлы
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
95 : 93
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Альба: Смит - 25, Ло - 16, Ламмерс - 10, Сикма - 9, Блатт - 8, Ветцель - 8, Олинде - 8, Кумадже - 7, Маттиссек - 2, Шнайдер - 2, Делов, Прочида
Анадолу Эфес: Мицич - 30, Клайберн - 19, Жижич - 13, Брайант - 10, Ларкин - 10, Пляйсс - 7, Бьёбуа - 2, Синглтон - 2, Арна, Гази, М'Байе, Тунджер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
67 : 85
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: де Коло - 13, Нуа - 12, Лайти - 10, Фалл - 9, Мэтьюс - 7, Тайус - 5, Обасоан - 4, Бост - 3, Кауди - 2, Рисашер - 2, Дьо, Пон
Маккаби Тель-Авив: Болдуин - 23, Браун - 18, Колсон - 16, Ди Бартоломео - 8, Небо - 8, Мартин - 6, Соркин - 4, Коэн - 2, Браймо, Зив, Менко, Хиллиард
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги

Последний тур (34-й) регулярного чемпионата Евролиги состоится с 13 по 14 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Каунасе (Литва). Соревнования примет «Жальгирис-Арена». Каунас впервые станет организатором «Финала четырёх» Евролиги. Действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкая команда оказался сильнее мадридского «Реала» (58:57). Для турок эта победа стала второй подряд в самом престижном клубном турнире континента.

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