Гомельский: я склонен критиковать Эмила Райковича

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и «Нижним Новгородом». Встреча состоялась вчера, 22 марта, и завершилась победой армейцев со счётом 76:75.
«Честно говоря, это получился один из самых увлекательных, но и сложных для ЦСКА матчей. Победа с преимуществом в одно очко… это ж сколько нервов сожгли и тренеры, и игроки, и болельщики. Я склонен критиковать Эмила Райковича. Его несколько задержек с заменами не позволили использовать отличное начало. Ведь в первой четверти преимущество ЦСКА моментом было 15 очков. А потом потихоньку разбазарили, и «Нижний» затащил армейцев в сложную концовку. И даже в сложной концовке мне всё время казалось, что Райкович опаздывает с заменами. Но победителей не судят», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.
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