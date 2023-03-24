Майк Джеймс вернётся в расположение «Монако» после отстранения
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс вернётся в расположение команды после отстранения, сообщает Basket News. Как сообщил клуб, все вопросы были решены на внутреннем уровне.
Напомним, Джеймс был отстранён за нарушение правил клуба. Джеймс провёл ночь на вечеринке с бывшим одноклубником Дуэйном Бэйконом после матча с «Панатинаикосом», за который ныне выступает Дуэйн.
При этом сообщается, что на следующий день Бэйкон не смог принять участие в тренировке греческого клуба, поскольку был слишком пьян.
Примечательно, что это уже далеко не первый случай нарушения дисциплины со стороны американца — ранее Джеймс неоднократно вступал в конфликты с главным тренером как «Монако», так и ЦСКА, в котором он выступал до перехода в этот клуб.
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