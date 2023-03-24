Айзек Окоро стал автором победного трёхочкового броска в матче «Кливленда» с «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:114.
Лёгкий форвард «Кливленда» Айзек Окоро принёс победу своей команде на последних секундах игры. Игрок забросил победный трёхочковый.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Впечатляющую игру провёл американский лёгкий форвард гостей Микал Бриджес: он оформил 33 очка, шесть подборов и один ассист. Также отметился и американский защитник «Кливленда» Спенсер Динвидди: 13 очков и 10 подборов.
У хозяев самыми результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, который набрал 31 очко, сделал шесть подборов и одну результативную передачу. В активе форварда хозяев Эвана Мобли дабл-дабл: 26 очков, 16 подборов и три передачи.
- 24 марта 2023
-
05:49
-
05:32
-
00:53
-
00:32
-
00:00
- 23 марта 2023
-
23:54
-
23:43
-
23:05
-
22:46
-
21:58
-
21:18
-
20:12
-
19:56
-
19:18
-
18:25
-
17:52
-
17:48
-
16:58
-
15:41
-
15:05
-
14:39
-
14:29
-
13:50
-
13:33
-
12:58
-
11:55
-
11:49
-
11:42
-
10:50
-
10:45
-
10:28
-
10:09
-
09:59
-
09:55
-
08:53