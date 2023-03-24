Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзек Окоро стал автором победного трёхочкового броска в матче «Кливленда» с «Бруклином»

Айзек Окоро стал автором победного трёхочкового броска в матче «Кливленда» с «Бруклином»
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:114.

Лёгкий форвард «Кливленда» Айзек Окоро принёс победу своей команде на последних секундах игры. Игрок забросил победный трёхочковый.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впечатляющую игру провёл американский лёгкий форвард гостей Микал Бриджес: он оформил 33 очка, шесть подборов и один ассист. Также отметился и американский защитник «Кливленда» Спенсер Динвидди: 13 очков и 10 подборов.

У хозяев самыми результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, который набрал 31 очко, сделал шесть подборов и одну результативную передачу. В активе форварда хозяев Эвана Мобли дабл-дабл: 26 очков, 16 подборов и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 116
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Бриджес - 32, Динвидди - 25, Харрис - 15, О'Нил - 12, Клэкстон - 11, Шарп - 6, Джонсон - 5, Ватанабэ - 4, Финни-Смит - 4, Браун, Дюк, Карри, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Мобли - 26, Гарлэнд - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 12, Окоро - 11, Осман - 8, Стивенс - 3, Грин, Дьяките, Лопес, Меррилл, Мобли, Нето, Рубио, Уиндлер, Уэйд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023