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Айзек Окоро стал автором победного трёхочкового броска в матче «Кливленда» с «Бруклином»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:114.

Лёгкий форвард «Кливленда» Айзек Окоро принёс победу своей команде на последних секундах игры. Игрок забросил победный трёхочковый.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Впечатляющую игру провёл американский лёгкий форвард гостей Микал Бриджес: он оформил 33 очка, шесть подборов и один ассист. Также отметился и американский защитник «Кливленда» Спенсер Динвидди: 13 очков и 10 подборов.

У хозяев самыми результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, который набрал 31 очко, сделал шесть подборов и одну результативную передачу. В активе форварда хозяев Эвана Мобли дабл-дабл: 26 очков, 16 подборов и три передачи.