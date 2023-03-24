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56 очков Леонарда и Уэстбрука принесли «Клипперс» победу над «Оклахомой»

56 очков Леонарда и Уэстбрука принесли «Клипперс» победу над «Оклахомой»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:105.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 32 очка, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 24 очка, сделал два подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 18 очков, сделал три подбора и четыре передачи.

Таким образом, «Клипперс» на сей раз обыграли соперников. В прошлой очной игре они уступили.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
127 : 105
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Уэстбрук - 24, Хиланд - 16, Мэнн - 14, Батюм - 12, Гордон - 8, Ковингтон - 7, Зубац - 6, Моррис - 6, Пламли - 2, Бостон, Джордж, Диабате, Коффи, Мун, Пауэлл, Престон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Гидди - 18, Уильямс - 16, Дженг - 9, Уильямс - 8, Уотерс III - 6, Манн - 5, Робинсон-Эрл - 4, Дорт - 3, Сарр - 3, Уиггинс - 3, Батлер, Джо, Покушевски, Уильямс, Холмгрен, Шарич
Кто победит в основное время?
П1
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