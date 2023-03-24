56 очков Леонарда и Уэстбрука принесли «Клипперс» победу над «Оклахомой»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:105.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 32 очка, сделавший шесть подборов и столько же передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Расселла Уэстбрука, который набрал 24 очка, сделал два подбора и семь передач.

Самым результативным у гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 30 очков, четыре подбора и три передачи. Также отметим австралийского защитника Джоша Гидди, который набрал 18 очков, сделал три подбора и четыре передачи.

Таким образом, «Клипперс» на сей раз обыграли соперников. В прошлой очной игре они уступили.