Результаты всех матчей НБА 24 марта, турнирная таблица

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24 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 111:106

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Шарлотт Хорнетс» – 115:96

«Бруклин Нетс» – «Кливленд Кавальерс» – 114:116

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 127:105

Самым главным событием дня стал победный трёхочковый бросок в исполнении американского лёгкого форварда «Кливленда» Айзека Окоро. Он принёс победу своей команде на последних секундах игры. Также стоит отметить трипл-дабл американского защитника «Нью-Орлеана» Брэндона Ингрэма. Игрок набрал 30 очков, сделал 11 подборов и десять передач.