Результаты всех матчей НБА 24 марта, турнирная таблица
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24 марта состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» – 111:106
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Шарлотт Хорнетс» – 115:96
«Бруклин Нетс» – «Кливленд Кавальерс» – 114:116
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 127:105
Самым главным событием дня стал победный трёхочковый бросок в исполнении американского лёгкого форварда «Кливленда» Айзека Окоро. Он принёс победу своей команде на последних секундах игры. Также стоит отметить трипл-дабл американского защитника «Нью-Орлеана» Брэндона Ингрэма. Игрок набрал 30 очков, сделал 11 подборов и десять передач.
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