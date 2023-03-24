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Экс-игрок НБА — об отстранении Моранта: лига допустила промах

Экс-игрок НБА — об отстранении Моранта: лига допустила промах
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Джей Уильямс высказался о мерах, которые предприняла НБА для урегулирования ситуации с лидером «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом.

Джа был дисквалифицирован лигой на восемь матчей без сохранения зарплаты за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

«Я действительно считаю, что НБА допустила промах. Как мне кажется, его нужно было отстранить до конца регулярного чемпионата без сохранения заработной платы, а его возвращение должно было состояться после консультации с НБА», — сказал Уильямс в эфире KJM.

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Ранее о ситуации с Морантом высказался его отец Ти Морант.

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