Экс-игрок НБА — об отстранении Моранта: лига допустила промах

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Джей Уильямс высказался о мерах, которые предприняла НБА для урегулирования ситуации с лидером «Мемфис Гриззлиз» Джа Морантом.

Джа был дисквалифицирован лигой на восемь матчей без сохранения зарплаты за демонстрацию пистолета во время прямого эфира в одной из социальных сетей.

«Я действительно считаю, что НБА допустила промах. Как мне кажется, его нужно было отстранить до конца регулярного чемпионата без сохранения заработной платы, а его возвращение должно было состояться после консультации с НБА», — сказал Уильямс в эфире KJM.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Ранее о ситуации с Морантом высказался его отец Ти Морант.