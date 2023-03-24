Разыгрывающий «Црвены Звезды» Вильдоса получил травму подколенного сухожилия

Разыгрывающий защитник «Црвены Звезды» Лука Вильдоса получил травму подколенного сухожилия в матче Евролиги с «Басконией» (74:63). Напомним, аргентинский защитник покинул площадку в середине второй четверти из-за болезненных ощущений в задней части ноги и больше не появлялся на паркете до конца матча. В начале этого года он уже получал травму подколенного сухожилия.

«Он почувствовал боль. Он хотел продолжить игру, но я сказал ему отдохнуть. Посмотрим на его состояние в пятницу. Я не знаю, насколько серьёзна полученная им травма», — приводит слова главного тренера сербской команды Душко Ивановича Basketnews.

В следующем матче Евролиги «Црвена Звезда» примет на своей площадке испанскую «Валенсию». Встреча состоится 29 марта, начало — в 20:00 мск.