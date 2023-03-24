Владимир Гомельский назвал одну из проблем российского баскетбола

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о проблемах российского баскетбола. По словам Гомельского, в России не хватает спортивных учреждений, специализирующихся на баскетболе, из-за чего селекционные службы талантливых игроков либо не находят, либо находят слишком поздно.
«В Российской Федерации не хватает спортшкол, спортинтернатов со специализацией «баскетбол», детских и юношеских тренеров, не хватает селекционеров, не налажена работа селекционных служб. Потенциально в РФ много талантливых мальчиков и девочек, которые могли бы стать отличными баскетболистами, но мы их либо не находим, либо находим слишком поздно, чтобы успеть научить всему необходимому.
В сезоне-1984/1985 команда, которую я тренировал («Звезда», Мособласть) выступала во взрослом чемпионате РСФСР. В этом турнире выступало 12 команд. Очень широкая география — от Иркутска до Ленинграда. Был сильный и конкурентный чемпионат с большим количеством отличных игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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