УНИКС официально объявил о возвращении Ивана Лазарева

УНИКС заключил соглашение до конца сезона с 32-летним центровым Иваном Лазаревым. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.

Напомним, в прошлом году Лазарев уже выступал за УНИКС и стал бронзовым призёром Единой лиги, а летом перебрался из Казани в «Самару». В составе дебютанта лиги Иван провёл 22 игры в регулярном чемпионате — 2022/2023 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11 минут 50 секунд на паркете.

Ранее Лазарев также защищал цвета московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита», пермской «Пармы», московских МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань». В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.