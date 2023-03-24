Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС официально объявил о возвращении Ивана Лазарева

УНИКС официально объявил о возвращении Ивана Лазарева
Комментарии

УНИКС заключил соглашение до конца сезона с 32-летним центровым Иваном Лазаревым. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба.

Напомним, в прошлом году Лазарев уже выступал за УНИКС и стал бронзовым призёром Единой лиги, а летом перебрался из Казани в «Самару». В составе дебютанта лиги Иван провёл 22 игры в регулярном чемпионате — 2022/2023 (из них 11 – в стартовом составе). Его средние показатели составили 5,1 очка и 3,1 подбора за 11 минут 50 секунд на паркете.

Ранее Лазарев также защищал цвета московского ЦСКА, санкт-петербургского «Зенита», пермской «Пармы», московских МБА, «Динамо», «Руны», люберецкого «Триумфа» и БК «Рязань». В составе ЦСКА Иван становился победителем Евролиги и дважды выигрывал Единую лигу ВТБ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023