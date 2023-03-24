Букер — о поражении в матче с «Лейкерс»: я понимаю, какая повестка сейчас продвигается
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Защитник «Финикс Санз» Девин Букер прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». Команды встречались вчера, 23 марта. «Лейкерс» победили со счётом 122:111. Букер обратил внимание на количество штрафных бросков, назначенных арбитрами в кольцо своей команды.
«После того как мы контролировали игру в первую половину матча, мы пропустили то ли 20, то ли 30 очков со штрафных бросков. Как говорил Крис (Пол), я смотрю эти матчи каждый вечер, так что отчасти понимаю, что происходит.
Я понимаю, какая повестка сейчас продвигается. Но просто пытаюсь выбросить это из головы и соревноваться», — приводит слова Букера ESPN US.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:
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