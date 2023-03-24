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Крис Пол — о матче с «Лейкерс»: я много смотрю баскетбол, но это безумие

Крис Пол — о матче с «Лейкерс»: я много смотрю баскетбол, но это безумие
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Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался о количестве штрафных бросков, назначенных в кольцо своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:122). Напомним, в этой встрече «Лос-Анджелес» получил возможность исполнить 46 бросков с линии штрафного, а «Финикс» – 20.

«Мы и раньше сталкивались с разными сумасшедшими вещами в некоторых ситуациях. Я много смотрю баскетбол, но это безумие», — приводит слова Пола ESPN US.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 46 побед и потерпели 37 поражений. «Финикс» занимает четвёртую позицию (38 побед – 34 поражения).

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Ранее в схожем ключе высказался защитник «Финикс Санз» Девин Букер.

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