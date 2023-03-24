Эксперт объяснил, что может помешать Эмбииду получить титул MVP регулярного чемпионата

Известный обозреватель Крис Бруссард рассказал, кого, по его мнению, следует признать самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Как считает Бруссард, этого титула заслуживает центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

«На данный момент мой голос за MVP идёт в пользу Джоэла Эмбиида. Единственное, что может ему помешать, – это большое количество пропущенных игр», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 59 матчах, в которых в среднем набирал 33,2 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 4,2 передачи.

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