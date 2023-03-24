Леонард высказался о значении Уэстбрука для игры «Клипперс»
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался об игре своего одноклубника, разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
«Сам факт, что у нас есть разыгрывающий, будущий член Зала славы… Он привносит энергию команде, способен отыграть на обоих концах площадки. Он проделал отличную работу», — приводит слова Леонарда HoopCentral.
Напомним, накануне в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой гостей со счётом 127:105.
Кавай Леонард набрал 32 очка, сделал шесть подборов и столько же передач. Расселл Уэстбрук в этом матче набрал 24 очка, сделал два подбора и семь передач.
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