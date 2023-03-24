Сборная Германии хочет, чтобы Остин Ривз присоединился к национальной команде
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Сборная Германии пытается уговорить атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза присоединиться к национальной команде, сообщает Spox.
Стоит отметить, что бабушка Ривза — немка, и у самого Ривза есть также немецкий паспорт. Сборная Германии рассчитывает, что 24-летний баскетболист выступит на чемпионате мира – 2023.
«Мне это очень интересно. Уже говорил на эту тему с Шрёдером. Год назад у меня уже была беседа и с главным тренером сборной Германии Гордоном Хербертом. Рассматриваю такую возможность», — прокомментировал ситуацию Ривз.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Остин Ривз принял участие в 55 матчах, в которых набирал в среднем за игру 12,3 очка, совершал три подбора и отдавал три результативные передачи.
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