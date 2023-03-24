Василий Карасёв высказался о предстоящем матче МБА с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».
«Матч в Нижнем Новгороде — последний шанс проверить нашу обойму перед плей-офф. Мы должны дать передохнуть лидерам и предоставить чуть больше времени тем, кто играл меньше. Для этих парней завтрашняя игра — шанс показать, что на них можно рассчитывать в серии с «Зенитом». В пять-шесть человек играть в матчах на выбывание невозможно, поэтому ждём от каждого максимальной отдачи», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.
МБА в преддверии заключительного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ располагается на шестой позиции в группе А, имея в своём активе 14 побед и 17 поражений. «Пари Нижний Новгород» расположен на четвёртой позиции с 17 победами и 14 поражениями.
- 24 марта 2023
-
19:39
-
19:11
-
18:58
-
17:00
-
16:13
-
14:16
-
13:04
-
12:53
-
11:47
-
10:51
-
10:46
-
09:44
-
09:31
-
08:41
-
08:06
-
05:49
-
05:32
-
00:53
-
00:32
-
00:00
- 23 марта 2023
-
23:54
-
23:43
-
23:05
-
22:46
-
21:58
-
21:18
-
20:12
-
19:56
-
19:18
-
18:25
-
17:52
-
17:48
-
16:58
-
15:41
-
15:05