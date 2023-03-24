Василий Карасёв высказался о предстоящем матче МБА с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер московской МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород».

«Матч в Нижнем Новгороде — последний шанс проверить нашу обойму перед плей-офф. Мы должны дать передохнуть лидерам и предоставить чуть больше времени тем, кто играл меньше. Для этих парней завтрашняя игра — шанс показать, что на них можно рассчитывать в серии с «Зенитом». В пять-шесть человек играть в матчах на выбывание невозможно, поэтому ждём от каждого максимальной отдачи», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт МБА.

МБА в преддверии заключительного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ располагается на шестой позиции в группе А, имея в своём активе 14 побед и 17 поражений. «Пари Нижний Новгород» расположен на четвёртой позиции с 17 победами и 14 поражениями.