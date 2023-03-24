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Уэстбрук: надеюсь, «Клипперс» будут играть в конце июня

Уэстбрук: надеюсь, «Клипперс» будут играть в конце июня
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Звёздный разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук прокомментировал свой переход в команду из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Определённо для меня это был большой опыт, за который я благодарен. Теперь я намерен дорожить каждым моментом, который у меня есть, и надеюсь, что мы будем играть в конце июня», — приводит слова Уэстбрука журналист Томер Азарли на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Расселл Уэстбрук присоединился к «Клипперс» в феврале перед дедлайном. В новой команде 34-летний разыгрывающий провёл уже 13 матчей регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 14,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 7,3 результативные передачи.

«Лос-Анджелес Клипперс» располагается на пятом месте в Западной конференции.

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